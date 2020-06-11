Вагнер Лав рассказал о серьезной ссоре с Газзаевым

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Вагнер Лав рассказал о серьезной ссоре с Газзаевым

Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав рассказал о своих отношениях с бывшим тренером красно-синих Валерием Газзаевым.

"Он из нас все соки выжимал. Тяжело с ним приходилось, жутко строгий. Но я тоже всегда был с характером… И вот в моей третьей или четвертой игре в России мы с ним страшно поругались. Некрасиво, перед всеми игроками. Я чуть было не набросился на него с кулаками. Он меня поливал, я - его, большой скандал. И несмотря ни на что, он был как отец", - цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Также футболист рассказал, что после того конфликта, они стали лучше понимать друг друга. 

Футболист выступал в ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй части сезона-2012/13. Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом России и выиграл Кубок УЕФА. 

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