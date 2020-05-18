Вагнер Лав рассказал о своём отношении к президенту ЦСКА Гинеру

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Вагнер Лав рассказал о своём отношении к президенту ЦСКА Гинеру

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав поведал о том, как он относится к многолетнему президенту московского клуба Евгению Гинеру.

"К президенту ЦСКА я до сих пор отношусь с трепетом и чрезвычайным уважением. Он одинаково хорошо ладил со всеми игроками, со всеми был учтив и уважителен. Мы давно не общались, но уверен, что это взаимно. Он по-прежнему мне дорог, я его уважаю и уверен, что он относится ко мне так же. Он при всех называл меня сыном, при всей команде, порой даже было неловко.

Он говорил: "Я всех вас люблю, но Вагнер для меня особенный. Он мне как сын". А когда на матчи приходил его сын, он называл меня братом: "Брат, брат!". Было очень приятно. Эти воспоминания я сохраню в сердце навсегда. Поэтому я люблю и уважаю ЦСКА и, конечно, президента. Он много сделал для того, чтобы я отдал клубу семь лет жизни", - сказал бразилец.

Вагнер Лав выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона 2012/13. В составе команды он суммарно забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

Что касается Гинера, то он занимает пост президента ЦСКА с февраля 2001 года.

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