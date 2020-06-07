Вагнер Лав согласился на значительное понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА

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Вагнер Лав согласился на значительное понижение зарплаты ради перехода в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав пошел на двукратное сокращение зарплаты ради перехода в московский ЦСКА, сообщает Metaratings.

По сведениям источника, футболист расторг контракт с "Коринтиансом" с зарплатой в 1,15 миллиона евро в год. ЦСКА предлагает форварду менее 500 тысяч евро в год. Впрочем, Вагнер намерен завершить карьеру в "армейском" клубе.

35-летний Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а в 2013 году. Всего за московский клуб он провел 259 матчей во всех турнирах, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. В настоящее время форвард является свободным агентом.

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