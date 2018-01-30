Вагнер Лав стал игроком "Бешикташа"

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Вагнер Лав стал игроком "Бешикташа"

"Бешикташ" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Аланьяспора" Вагнера Лава.

Сумма трансфера не разглашается. 33-летний бразилец заключил со стамбульским клубом контракт до лета 2020 года.

Вагнер Лав выступал за "Аланьяспор" с 2016 года, сыграл 44 матча и забил 34 гола.

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