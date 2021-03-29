Вагнер Лав удивлён назначением Олича на пост главного тренера ЦСКА
Экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав высказался о назначении Ивицы Олича на должность наставника армейцев.
"Желаю Оличу большой удачи на посту главного тренера ЦСКА. Надеюсь, он добьётся тех же успехов, которых достиг с армейцами в качестве игрока. Назначение Олича меня удивило. Я знал, что Ивица уже несколько лет работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии, но не подозревал о его желании стать главным. Думаю, ЦСКА рискнул пригласить именно Олича из-за его богатой клубной истории, ну и после хорошо проделанной работы в сборной Хорватии. Он всё-таки стал вице-чемпионом мира с этой командой в качестве второго тренера.
Когда мы выходим играть на поле, то не думаем о том, кто чем займётся после завершения карьеры, поэтому не могу сказать, что я видел задатки тренера в Оличе, когда играл с ним. Не знаю, представлял ли он в своей голове, что однажды возглавит ЦСКА, но я об этом точно не думал. Пойду ли в его тренерский штаб, если позовут? На данный момент нет, потому что я не хочу быть тренером. Но через несколько лет всё может измениться, вдруг я захочу попробовать. Тогда, может быть, и пойду в ЦСКА! Но сейчас, после завершения карьеры, у меня пока нет желания становиться тренером", - сказал Вагнер Лав.
ЦСКА объявил о том, что Олич возглавит команду вместо Виктора Гончаренко в прошлый вторник. Условия контракта с хорватом пока неизвестны.
Не пропустите: Онопко считает, что Оличу будет непросто в ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сын легенды "Барселоны" высказался о возможном возвращении в клуб
-
В УЕФА назвали виновного в незасчитанном голе Роналду в матче с Сербией
-
Аргентинский танк: "Спартак" ярко поздравил легионера с днем рождения
-
РПЛ может не разрешить Оличу руководить ЦСКА в матче с "Тамбовом"
-
"Спартак" нацелился на одного из лидеров сборной Турции
-
Алекс Фергюсон назвал самое приятное воспоминание о "Манчестер Юнайтед"
-
Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в отборочных раундов чемпионатов мира
-
Мбаппе мог перейти в дортмундскую "Боруссию" в 2016 году
-
Левандовски пропустит матч с Англией из-за травмы
-
СМИ узнали о грядущих изменениях в тренерском штабе ЦСКА
-
Буффон решил уйти из "Ювентуса"
-
Определились все участники футбольного турнира на Олимпиаде-2021
-
ЦСКА пошутил по поводу 18-летия со дня дебюта Акинфеева
-
Шевченко: "Мбаппе должен выиграть много "Золотых мячей"
-
"Ливерпуль", "Севилья" и "РБ Лейпциг" поборются за турецкого вратаря
-
Вагнер Лав удивлён назначением Олича на пост главного тренера ЦСКА
-
Зинченко прокомментировал ничью со сборной Финляндии
-
Мюллер не исключил уход из "Баварии"
-
"Дженоа" и "Специя" нацелились на защитника ЦСКА
-
Два топ-клуба АПЛ поспорят с "Арсеналом" за Эдегора