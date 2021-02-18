Вагнер Лав: "Возможно, однажды соглашусь на предложение из ФНЛ"
Форвард "Кайрата" Вагнер Лав после контрольного матча с "Чайкой" (3:1) на сборах предположил как будет развиваться его дальнейшая карьера.
"И "Чайка", и "Кайрат" — частные клубы. У них лучше организация, чем у государственных. К тому же, если у клуба стабильное финансирование, то есть возможность приглашать более сильных игроков, с которыми проще решать серьезные задачи.
Я, если честно, никогда не думал о продолжении карьеры в ФНЛ. Но я никогда не говорю "никогда". Возможно, в какой-то момент мне поступит предложение, я соглашусь и сыграю в ФНЛ. Скажите вашему президенту, чтобы мне позвонил (смеется)", - приводит слова Валнера Лава пресс-служба "Чайки".
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|М
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18