Вагнер Лав: "Возможно, однажды соглашусь на предложение из ФНЛ"

Форвард "Кайрата" Вагнер Лав после контрольного матча с "Чайкой" (3:1) на сборах предположил как будет развиваться его дальнейшая карьера.

"И "Чайка", и "Кайрат" — частные клубы. У них лучше организация, чем у государственных. К тому же, если у клуба стабильное финансирование, то есть возможность приглашать более сильных игроков, с которыми проще решать серьезные задачи.



Я, если честно, никогда не думал о продолжении карьеры в ФНЛ. Но я никогда не говорю "никогда". Возможно, в какой-то момент мне поступит предложение, я соглашусь и сыграю в ФНЛ. Скажите вашему президенту, чтобы мне позвонил (смеется)", - приводит слова Валнера Лава пресс-служба "Чайки".



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