Вагнер Лав выбрал новый клуб
Нападающий "Бешикташа" Вагнер Лав решил в ближайшее время сменить команду, сообщает A Bola.
По сведениям издания, 34-летний бразилец работает над расторжением контракта с турецким клубом, поскольку его не устраивает ситуация с регулярной задержкой зарплаты.
Стоит отметить, что свободным агентом бывший форвард ЦСКА будет недолго - двухлетнее соглашение ему уже предложил "Коринтианс".
Вагнер Лав выступает за "Бешикташ" с января 2018 года, сыграл 29 матчей и забил 11 голов.
Также напомним, что футболист уже защищал цвета "Коринтианса" с 2015 по 2016 год.
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