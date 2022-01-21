Вагнер Лав высказался о переходе в "Мидтъюлланд"
Фото сайт "Мидтъюлланда"
Новичок "Мидтъюлланда" Вагнер Лав рассказал о своей миссии в датском клубе.
"Когда я оказался в ЦСКА, мне помогали опытные футболисты. Это повлияло на мою карьеру в Европе, и я не забыл об этом. Теперь я должен помочь молодым игрокам в "Мидтъюлланде". Здесь их очень много. С нетерпением жду, когда смогу поделиться своим футбольным опытом", - сказал 37-летний бразилец.
Вагнер Лав присоединился к новой команде на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона.
Напомним, что последней командой форварда был "Кайрат", который он покинул в декабре в связи с истечением срока соглашения.
Вагнер Лав известен по выступлениям за ЦСКА, в составе которого он сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.
Не пропустите: Стало известно, сколько "Локомотив" заплатит за Исидора. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Миранчук не спешит соглашаться на аренду в "Дженоа"
-
Четыре клуба летом поспорят за Азмуна
-
Моуринью объяснил свой отказ возглавить "Эвертон"
-
Обляков рассказал, как его троллят в ЦСКА за смену имиджа
-
Ферран Торрес высказался после вылета "Барселоны" из Кубка Испании
-
Габулов: "Мне не нравятся высказывания Матвея Сафонова"
-
81-летнего Пеле выписали из больницы
-
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи о скором трансфере Юри Алберто
-
Официально: Льорис продлил контракт с "Тоттенхэмом"
-
Вагнер Лав высказался о переходе в "Мидтъюлланд"
-
Хави прокомментировал вылет "Барселоны" из Кубка Испании
-
"Ахмат" избавился от Раванелли
-
Агенту Мино Райоле стало лучше
-
Габулов порассуждал о возможном переходе Кокорина в "Химки"
-
СМИ узнали, сколько пропустит из-за травмы Ансу Фати
-
Шварц оценил игру Смолова в дебютном матче после возвращения в "Динамо"
-
Анчелотти провёл юбилейный матч в "Реале"
-
"Химки" арендовали белоруса, отбывшего дисквалификацию за договорной матч
-
Официально: Вагнер Лав стал игроком "Мидтъюлланда"
-
Языджи выбрал игровой номер в ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мидтъюлланд
|26
|65
|2
|Копенгаген
|26
|56
|3
|АГФ
|26
|47
|4
|Брондбю
|26
|42
|5
|Нордсьелланд
|26
|41
|6
|АаБ
|26
|38
|7
|Рандерс
|26
|35
|8
|Хорсенс
|26
|34
|9
|ОБ
|26
|33
|10
|Люнгбю
|26
|32
|11
|СендерийскЕ
|26
|27
|12
|Хобро
|26
|23
|13
|Эсбьерг
|26
|18
|14
|Силкеборг
|26
|16