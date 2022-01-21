Вагнер Лав высказался о переходе в "Мидтъюлланд"

Фото сайт "Мидтъюлланда"

Новичок "Мидтъюлланда" Вагнер Лав рассказал о своей миссии в датском клубе.

"Когда я оказался в ЦСКА, мне помогали опытные футболисты. Это повлияло на мою карьеру в Европе, и я не забыл об этом. Теперь я должен помочь молодым игрокам в "Мидтъюлланде". Здесь их очень много. С нетерпением жду, когда смогу поделиться своим футбольным опытом", - сказал 37-летний бразилец.

Вагнер Лав присоединился к новой команде на правах свободного агента и заключил контракт до конца сезона.

Напомним, что последней командой форварда был "Кайрат", который он покинул в декабре в связи с истечением срока соглашения.

Вагнер Лав известен по выступлениям за ЦСКА, в составе которого он сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 ассиста.

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