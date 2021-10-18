Вагнер Лав высказался о своем будущем
Фото: инстаграм Вагнера Лава/Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Кайрата" Вагнер Лав заявил, что он пока не думает о завершении карьеры.
"Я хочу выступать еще несколько лет. Я по-прежнему нахожусь в хорошей форме, мое тело в отличном состоянии. Работа тренером меня сейчас не интересует. Впрочем, если жизнь приведет меня к этому, то я буду готов к этой работе", - приводит слова Вагнера vesti.kz.
В нынешнем сезоне 37-летний Вагнер Лав провел за "Кайрат" 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.
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