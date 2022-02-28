Вагнер Лав забил дебютный гол за "Мидтьюлланд"
Фото сайт "Мидтъюлланда"
Форвард "Мидтъюлланда" Вагнер Лав спас свою команду от поражения в матче 19-го тура чемпионата Дании против "Оденсе" (2:2).
37-летний бразилец забил мяч на 93-й минуте, сравняв счёт в указанной игре.
Для экс-нападающего ЦСКА этот гол стал дебютным в составе датского клуба.
Напомним, что Вагнер Лав присоединился к "Мидтъюлланду" в январе в качестве свободного агента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мидтъюлланд
|26
|65
|2
|Копенгаген
|26
|56
|3
|АГФ
|26
|47
|4
|Брондбю
|26
|42
|5
|Нордсьелланд
|26
|41
|6
|АаБ
|26
|38
|7
|Рандерс
|26
|35
|8
|Хорсенс
|26
|34
|9
|ОБ
|26
|33
|10
|Люнгбю
|26
|32
|11
|СендерийскЕ
|26
|27
|12
|Хобро
|26
|23
|13
|Эсбьерг
|26
|18
|14
|Силкеборг
|26
|16