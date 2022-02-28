Вагнер Лав забил дебютный гол за "Мидтьюлланд"

Фото сайт "Мидтъюлланда"

Форвард "Мидтъюлланда" Вагнер Лав спас свою команду от поражения в матче 19-го тура чемпионата Дании против "Оденсе" (2:2).

37-летний бразилец забил мяч на 93-й минуте, сравняв счёт в указанной игре.

Для экс-нападающего ЦСКА этот гол стал дебютным в составе датского клуба.

Напомним, что Вагнер Лав присоединился к "Мидтъюлланду" в январе в качестве свободного агента.

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