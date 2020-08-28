Вагнер Лав забил дебютные голы в составе "Кайрата"
Форвард "Кайрата" Вагнер Лав открыл счёт забитым мячам за казахстанский клуб.
36-летний бразилец дважды поразил ворота армянского "Ноа" в матче 1-го раунда квалификации Лиги Европы.
Дубль экс-нападающего ЦСКА помог "Кайрату" разгромить соперника со счётом 4:1.
Напомним, что Вагнер Лав присоединился к "жёлто-чёрным" в начале июля в качестве свободного агента после сорвавшегося возвращения в Россию.
Не пропустите: Вагнер Лав рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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