Вагнер - новый тренер "Шальке"
Немецкий специалист Дэвид Вагнер стал новым главным тренером "Шальке".
Как сообщает сайт клуба, 47-летний тренер поставил свою подпись под соглашением до конца следующего сезона. Отметим, что Вагнер с 1995 по 1997 год выступал за "кобальтовых" в качестве футболиста.
За свою тренерскую карьеру Вагнер успел поработать с дублем дортмундской "Боруссии", а также он возглавлял "Хаддерсфилд", который под его руководством вышел в АПЛ.
После 32 туров "Шальке" идет на 15-м месте в Бундеслиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|74
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|70
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|54
|5
|Байер Леверкузен
|32
|54
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|52
|7
|Вольфсбург
|32
|52
|8
|Хоффенхайм
|32
|51
|9
|Вердер Бремен
|32
|47
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|41
|11
|Герта
|32
|40
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|32
|33
|14
|Аугсбург
|32
|32
|15
|Шальке
|32
|31
|16
|Штутгарт
|32
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|32
|19
|18
|Ганновер 96
|32
|18