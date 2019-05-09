Вагнер - новый тренер "Шальке"

Немецкий специалист Дэвид Вагнер стал новым главным тренером "Шальке".

Как сообщает сайт клуба, 47-летний тренер поставил свою подпись под соглашением до конца следующего сезона. Отметим, что Вагнер с 1995 по 1997 год выступал за "кобальтовых" в качестве футболиста.

За свою тренерскую карьеру Вагнер успел поработать с дублем дортмундской "Боруссии", а также он возглавлял "Хаддерсфилд", который под его руководством вышел в АПЛ.

После 32 туров "Шальке" идет на 15-м месте в Бундеслиге.

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