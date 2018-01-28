Вагнер: "Первый гол за "Баварию" очень важен для меня"

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Вагнер: "Первый гол за "Баварию" очень важен для меня"
Нападающий "Баварии" Сандро Вагнер прокомментировал свой первый гол за мюнхенский клуб в матче 20-го тура чемпионата Германии с "Хоффенхаймом" (5:2).

"Первый гол за "Баварию" очень важен для меня. "Хоффенхайм" это сильный соперник и они отлично использовали свои шансы. Впрочем мы сумели переломить ход матча. Это говорит о нашем высоком уровне", - цитирует Вагнера официальный сайт клуба.

Напомним, что 30-летний Вагнер перешел в "Баварию" этой зимой именно из "Хоффенхайма" за 13 миллионов евро.

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