Вагнер прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер подвёл итоги матча девятого тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Мои игроки победили благодаря боевому духу. Могу сказать, что это была не удача, это было заслуженно. Нам пришлось изменить главный замысел нашей игры - мы сидели глубже в обороне. Это сработало, но мы всё равно увидели команду высшего класса. Это большой день для всех в "Хаддерсфилде". Вероятно, нам помогло то, что "Манчестер Юнайтед" играл в Лиге Чемпионов в середине недели" - приводит слова Вагнера BBC.

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