Вагнер: "Я еще не адаптировался в "Баварии"

Новый нападающий "Баварии" Сандро Вагнер признал, что он еще не адаптировался на новом месте.

Напомним, что в мюнхенский клуб футболист перешел в зимнее трансферное окно из "Хоффенхайма".

"Да, мне ещё нужно время для адаптации к игре "Баварии". Мои партнёры по команде действуют на поле просто. В "Баварии" заметен высокий уровень мастерства, что облегчает задачу нападающим. До сих пор у нас всё складывается неплохо, и я надеюсь, что команда стартует во втором круге удачно", - сказал он.

Читайте: Хитцфельд прокомментировал переход Вагнера в "Баварию" | soccernews.ru