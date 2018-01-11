Вагнер: "Я еще не адаптировался в "Баварии"

Теги сандро вагнербавария мюнхен

Вагнер: "Я еще не адаптировался в "Баварии"Новый нападающий "Баварии" Сандро Вагнер признал, что он еще не адаптировался на новом месте.

Напомним, что в мюнхенский клуб футболист перешел в зимнее трансферное окно из "Хоффенхайма".

"Да, мне ещё нужно время для адаптации к игре "Баварии". Мои партнёры по команде действуют на поле просто. В "Баварии" заметен высокий уровень мастерства, что облегчает задачу нападающим. До сих пор у нас всё складывается неплохо, и я надеюсь, что команда стартует во втором круге удачно", - сказал он. 

Читайте: Хитцфельд прокомментировал переход Вагнера в "Баварию"  | soccernews.ru

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