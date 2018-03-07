Вагнер: "Я лучший немецкий форвард и заслуживаю попасть на Чемпионат Мира"
Форвард "Баварии" Сандро Вагнер хочет попасть в заявку сборной Германии на ЧМ-2018.
"Я ориентируюсь только на себя. Мне все равно, как себя ведут остальные. В последние несколько лет я усердно работал и забил много голов. Один из моих конкурентов Марио Гомес, по всей видимости, уже собрался ехать на ЧМ, но я уверен в себе.
Я забивал во всех клубах, где выступал: и в "Дармштадте" в борьбе за выживание, и в Лиге Европы за "Хоффенхайм", и теперь за "Баварию". Поэтому, думаю, я заслуживаю поехать на ЧМ. Я чувствую себя хорошо.
Как мне кажется, я лучший немецкий форвард. Я говорил это тысячу раз. Это не изменится. Йоахим Лев решает, я приму любой выбор. Но я настроен оптимистично" - приводит слова Вагнера Goal.com.
Читайте также: Стало известно возможное место проведения товарищеского матча между сборными Германии и России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" сразится с "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
-
Вперед за новыми подвигами: "Локомотив" в гостях у "Атлетико"
-
Первый бой армейцев со "львами": ЦСКА принимает "Лион"
-
Испытание для киевлян: "Динамо" навестит негостеприимный "Лацио"
-
"Базель" прерывает беспроигрышную домашнюю серию "Манчестер Сити", но пропускает англичан в четвертьфинал
Лента новостей
-
Мартиаль принял решение по своему будущему
-
У сборной Австралии появился новый главный тренер
-
Почеттино: "Мы заслуживали большего в противостоянии с "Ювентусом"
-
"Интер" нацелился на хавбека ПСЖ
-
Стали известны претенденты на награду лучшему игроку недели в Лиге Чемпионов
-
Слуцкий назвал лучших российских защитников
-
Дембеле отказал ПСЖ ради "Барселоны"
-
Аллегри: "По итогам двух матчей с "Тоттенхэмом", наш проход дальше был заслуженным"
-
Вальверде прокомментировал победу "Реала" над ПСЖ
-
Делегация "Ювентуса" посетила похороны Астори
-
Два итальянских гранда поборются за Ковачича
-
"Милан" оповестил "Наполи" о подписании Рейны
-
"Барселона" теряет Суареса
-
Летом ПСЖ будет готов расстаться с тремя своими ведущими игроками
-
Касильяс может перебраться в АПЛ
-
Дмитрий Черышев: "Манчини - выдающийся тренер, но проблемы "Зенита" - налицо"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется хавбеком "Ювентуса"
-
ПСЖ может сменить спортивного директора
-
Кьеллини назвал причину поражения "Тоттенхэма"
-
Кирьяков оценил шансы Фернандеша и братьев Миранчуков заиграть в "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|63
|2
|Шальке
|25
|43
|3
|Боруссия Дортмунд
|25
|42
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|42
|5
|Байер Леверкузен
|25
|41
|6
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Хоффенхайм
|25
|35
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|35
|9
|Штутгарт
|25
|33
|10
|Аугсбург
|25
|32
|11
|Ганновер 96
|25
|32
|12
|Герта
|25
|31
|13
|Фрайбург
|25
|29
|14
|Вердер Бремен
|25
|27
|15
|Вольфсбург
|25
|25
|16
|Майнц 05
|25
|25
|17
|Гамбург
|25
|18
|18
|Кельн
|25
|17