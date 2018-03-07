Вагнер: "Я лучший немецкий форвард и заслуживаю попасть на Чемпионат Мира"

Форвард "Баварии" Сандро Вагнер хочет попасть в заявку сборной Германии на ЧМ-2018.

"Я ориентируюсь только на себя. Мне все равно, как себя ведут остальные. В последние несколько лет я усердно работал и забил много голов. Один из моих конкурентов Марио Гомес, по всей видимости, уже собрался ехать на ЧМ, но я уверен в себе.

Я забивал во всех клубах, где выступал: и в "Дармштадте" в борьбе за выживание, и в Лиге Европы за "Хоффенхайм", и теперь за "Баварию". Поэтому, думаю, я заслуживаю поехать на ЧМ. Я чувствую себя хорошо.

Как мне кажется, я лучший немецкий форвард. Я говорил это тысячу раз. Это не изменится. Йоахим Лев решает, я приму любой выбор. Но я настроен оптимистично" - приводит слова Вагнера Goal.com.

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