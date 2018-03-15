Вагнер: "Я уже старик по футбольным меркам, но сумел забить в Лиге Чемпионов!"

Нападающий "Баварии" Сандро Вагнер обрадовался тому, что сумел забить гол в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Бешикташа" (3:1).

"Я получил невероятный опыт. Турецкие фанаты потрясающе поддерживали свою команду. У меня бегали мурашки по коже, несмотря на то, что я сидел в запасе.

Мне 30 лет и по футбольным меркам я уже старик. Но мне удалось забить в Лиге Чемпионов за свой клуб! Это классный вечер. Я горжусь тем, что сделал это", - приводит слова Вагнера официальный сайт клуба.

Напомним, что 30-летний Вагнер перешел в "Баварию" этой зимой из "Хоффенхайма" за 13 миллионов евро.

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