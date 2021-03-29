Вальбуэна продлил контракт с "Олимпиакосом"

Фото: Твиттер @olympiacosfc

36-летний полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна продлил контракт с греческим клубом, сообщает официальный сайт команды.

Новое соглашение будет рассчитано на один год – до июня 2022-го.

Француз запомнился российским болельщикам по выступлению за московское "Динамо" в сезоне-2014/2015 француз.

За греческий гранд полузащитник играет с 2019 года.

В составе "Олимпиакоса" Вальбуэна провел 70 матчей, в которых забил забил 11 голов и сделал 31 результативную передачу.