Вальбуэна продлил контракт с "Олимпиакосом"

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Вальбуэна продлил контракт с "Олимпиакосом"Фото: Твиттер @olympiacosfc
36-летний полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна продлил контракт с греческим клубом, сообщает официальный сайт команды.

Новое соглашение будет рассчитано на один год – до июня 2022-го.

Француз запомнился российским болельщикам по выступлению за московское "Динамо" в сезоне-2014/2015 француз.

За греческий гранд полузащитник играет с 2019 года.

В составе "Олимпиакоса" Вальбуэна провел 70 матчей, в которых забил забил 11 голов и сделал 31 результативную передачу.

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