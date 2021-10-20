Вальбуэна рассказал о роли Бензема в деле о шантаже
Фото: инстаграм Матье Вальбуэна/Автор неизвестен
Полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна заявил в суде, что нападающий "Реала" Карим Бензема действительно был посредником в переговорах между ним и шантажистами, которые требовали от него денег за отказ от публикации некого интимного видео.
"У меня и мысли не было платить шантажистам, но я чувствовал, что нахожусь в опасности. Поэтому я решил пойти в суд. Я знал, что меня перестанут вызывать в сборную Франции, если видео будет опубликовано. Бензема был частью этой истории. У меня было впечатление, что он хочет напугать меня. Но я хотел, чтобы наш разговор с ним остался между нами. Я хотел защитить его и сборную.
Карим не говорил со мной о деньгах, об этом говорил я. Но Бензема был настойчив. Он говорил, что до Евро-2016 осталось немного времени, а эта ситуация серьезная. Если бы я знал, что Карим связан с этим, то не пошел бы в суд. Для меня сборная Франции... Это больно. Без всего этого я мог бы сыграть на Евро", – приводит слова Вальбуэна Get French Football News.
Ранее сообщалось, что Бензема грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14