Вальбуэна рассказал о роли Бензема в деле о шантаже

Фото: инстаграм Матье Вальбуэна/Автор неизвестен

Полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна заявил в суде, что нападающий "Реала" Карим Бензема действительно был посредником в переговорах между ним и шантажистами, которые требовали от него денег за отказ от публикации некого интимного видео.

"У меня и мысли не было платить шантажистам, но я чувствовал, что нахожусь в опасности. Поэтому я решил пойти в суд. Я знал, что меня перестанут вызывать в сборную Франции, если видео будет опубликовано. Бензема был частью этой истории. У меня было впечатление, что он хочет напугать меня. Но я хотел, чтобы наш разговор с ним остался между нами. Я хотел защитить его и сборную.

Карим не говорил со мной о деньгах, об этом говорил я. Но Бензема был настойчив. Он говорил, что до Евро-2016 осталось немного времени, а эта ситуация серьезная. Если бы я знал, что Карим связан с этим, то не пошел бы в суд. Для меня сборная Франции... Это больно. Без всего этого я мог бы сыграть на Евро", – приводит слова Вальбуэна Get French Football News.

Ранее сообщалось, что Бензема грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

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