Вальбуэна спас "Фенербахче" от поражения в матче с "Трабзонспором"

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Вальбуэна спас "Фенербахче" от поражения в матче с "Трабзонспором"

Завершились три матча второго тура чемпионата Турции. "Фенербахче" на своем поле сыграл вничью с "Трабзонспором", "Антальяспор" дома разошелся миром с "Акхисаром", "Кайзериспор" был сильнее "Гезтепе".

"Фенербахче" - "Трабзонспор" - 2:2 (1:1)
Голы: Йылмаз, 5 - 0:1, Потук, 45 - 1:1, Шахан, 56 - 1:2, Вальбуэна, 84 (с пенальти) - 2:2

"Кайзериспор" - "Гезтепе" - 1:0 (1:0)
Гол: Варела, 17 - 1:0

"Антальяспор" - "Акхисар" - 2:2 (1:1)
Голы: Сержиньо, 5 - 0:1, Карабюлут, 18 - 1:1, Майкон, 77 - 2:1, Юмлу, 85 - 2:2

Положение лидеров: Галатасарай - 6, Касымпаша, Карабюкспор, Бешикташ, Трабзонспор - 4...

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бешикташ 34 77
2 Истанбул ББ 34 73
3 Фенербахче 34 64
4 Галатасарай 34 64
5 Антальяспор 34 58
6 Трабзонспор 34 51
7 Акхисар Беледийе ГС 34 48
8 Генчлербирлиги 34 46
9 Коньяспор 34 43
10 Касимпаса 34 43
11 Карабюкспор 34 43
12 Аланьяспор 34 40
13 Османлыспор 34 38
14 Бурсаспор 34 38
15 Кайсериспор 34 38
16 Джайкур Ризеспор 34 36
17 Газиантепспор 34 26
18 Аданаспор 34 25
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