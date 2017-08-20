Вальбуэна спас "Фенербахче" от поражения в матче с "Трабзонспором"

Завершились три матча второго тура чемпионата Турции. "Фенербахче" на своем поле сыграл вничью с "Трабзонспором", "Антальяспор" дома разошелся миром с "Акхисаром", "Кайзериспор" был сильнее "Гезтепе".

"Фенербахче" - "Трабзонспор" - 2:2 (1:1)

Голы: Йылмаз, 5 - 0:1, Потук, 45 - 1:1, Шахан, 56 - 1:2, Вальбуэна, 84 (с пенальти) - 2:2

"Кайзериспор" - "Гезтепе" - 1:0 (1:0)

Гол: Варела, 17 - 1:0

"Антальяспор" - "Акхисар" - 2:2 (1:1)

Голы: Сержиньо, 5 - 0:1, Карабюлут, 18 - 1:1, Майкон, 77 - 2:1, Юмлу, 85 - 2:2

Положение лидеров: Галатасарай - 6, Касымпаша, Карабюкспор, Бешикташ, Трабзонспор - 4...

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