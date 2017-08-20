Вальбуэна спас "Фенербахче" от поражения в матче с "Трабзонспором"
Завершились три матча второго тура чемпионата Турции. "Фенербахче" на своем поле сыграл вничью с "Трабзонспором", "Антальяспор" дома разошелся миром с "Акхисаром", "Кайзериспор" был сильнее "Гезтепе".
"Фенербахче" - "Трабзонспор" - 2:2 (1:1)
Голы: Йылмаз, 5 - 0:1, Потук, 45 - 1:1, Шахан, 56 - 1:2, Вальбуэна, 84 (с пенальти) - 2:2
"Кайзериспор" - "Гезтепе" - 1:0 (1:0)
Гол: Варела, 17 - 1:0
"Антальяспор" - "Акхисар" - 2:2 (1:1)
Голы: Сержиньо, 5 - 0:1, Карабюлут, 18 - 1:1, Майкон, 77 - 2:1, Юмлу, 85 - 2:2
Положение лидеров: Галатасарай - 6, Касымпаша, Карабюкспор, Бешикташ, Трабзонспор - 4...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бешикташ
|34
|77
|2
|Истанбул ББ
|34
|73
|3
|Фенербахче
|34
|64
|4
|Галатасарай
|34
|64
|5
|Антальяспор
|34
|58
|6
|Трабзонспор
|34
|51
|7
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|48
|8
|Генчлербирлиги
|34
|46
|9
|Коньяспор
|34
|43
|10
|Касимпаса
|34
|43
|11
|Карабюкспор
|34
|43
|12
|Аланьяспор
|34
|40
|13
|Османлыспор
|34
|38
|14
|Бурсаспор
|34
|38
|15
|Кайсериспор
|34
|38
|16
|Джайкур Ризеспор
|34
|36
|17
|Газиантепспор
|34
|26
|18
|Аданаспор
|34
|25