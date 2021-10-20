Вальбуэна высказался о предстоящем суде над Бензема

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Вальбуэна высказался о предстоящем суде над Бензема

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна высказался о предстоящем суде над нападающим "Реала" Каримом Бензема.

"Это дело длится шесть лет. Почти все обвиняемые прибыли, кроме Бензема. Обидно, но что поделать. Я буду идти до конца. Я ждал этого шесть лет. Мы пробудем здесь столько, сколько потребуется, чтобы выбросить это из головы", – приводит слова Вальбуэна RMC Sport.

Напомним, что в 2015 году Вальбуэна шантажировали неким видео интимного характера. Бензема подозревается в посредничестве при переговорах Вальбуэна с шантажистами.

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