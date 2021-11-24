Вальбуэна высказался о приговоре Бензема в деле о его шантаже

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Вальбуэна высказался о приговоре Бензема в деле о его шантаже

Фото: инстаграм Матье Вальбуэна/Автор неизвестен

Полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна высказался о приговоре нападающему "Реала" Кариму Бензема в деле о его шантаже, а также подверг критике президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который поддержал его оппонента.

"У меня было очень мало поддержки из сборной Франции. А мистер Ле Гре... Когда я хорошо играл за сборную, то он лизал мои бутсы. Но стоило мне перестать за нее играть, то он, видимо, потерял мой номер. 

Я много лет приносил пользу сборной, поэтому меньшее, что можно было сделать, так это позвонить и поддержать меня. Но ничего не случилось. Это позор, так как я стал жертвой. Я был прав с самого начала. Жаль, что меня убрали из сборной таким образом", - приводит слова Вальбуэна RMC Sport.

Напомним, Бензема был признан виновным в том, что был посредником в деле о шантаже Вальбуэна неким интимным видео. За это Бензема приговорен к году тюрьмы условно и штрафу в 75 тысяч евро.

Не пропустите: Глава французского футбола отреагировал на приговор Бензема. | http://soccernews.ru
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