Вальбуэна высказался о приговоре Бензема в деле о его шантаже
Фото: инстаграм Матье Вальбуэна/Автор неизвестен
Полузащитник "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна высказался о приговоре нападающему "Реала" Кариму Бензема в деле о его шантаже, а также подверг критике президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который поддержал его оппонента.
"У меня было очень мало поддержки из сборной Франции. А мистер Ле Гре... Когда я хорошо играл за сборную, то он лизал мои бутсы. Но стоило мне перестать за нее играть, то он, видимо, потерял мой номер.
Я много лет приносил пользу сборной, поэтому меньшее, что можно было сделать, так это позвонить и поддержать меня. Но ничего не случилось. Это позор, так как я стал жертвой. Я был прав с самого начала. Жаль, что меня убрали из сборной таким образом", - приводит слова Вальбуэна RMC Sport.
Напомним, Бензема был признан виновным в том, что был посредником в деле о шантаже Вальбуэна неким интимным видео. За это Бензема приговорен к году тюрьмы условно и штрафу в 75 тысяч евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14