Вальбуэна высказался о вызове Бензема в сборную Франции

Теги францияматье вальбуэнакарим бензема

Вальбуэна высказался о вызове Бензема в сборную ФранцииФото: инстаграм Бензема

Экс-игрок сборной Франции Матье Вальбуэна отреагировал на возвращение Карима Бензема в национальную команду.

"Если он принесет пользу сборной, это хорошо. Это выбор тренера. Для меня Дешам в любом случает выйдет победителем из этой ситуации. Если это сработает, мы скажем, что Дешам смог адаптироваться, несмотря на трудную ситуацию. Если нет - его не станут винить. Дешам знает, как подбирать состав, он это умеет", - приводит слова Вальбуэна RMC Sport.

Напомним, что Бензема не вызывался в сборную с октября 2015 года. Причиной является история, в которой Бензема шантажировал Вальбуэна интимным видео.

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