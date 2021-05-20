Вальбуэна высказался о вызове Бензема в сборную Франции

Фото: инстаграм Бензема

Экс-игрок сборной Франции Матье Вальбуэна отреагировал на возвращение Карима Бензема в национальную команду.

"Если он принесет пользу сборной, это хорошо. Это выбор тренера. Для меня Дешам в любом случает выйдет победителем из этой ситуации. Если это сработает, мы скажем, что Дешам смог адаптироваться, несмотря на трудную ситуацию. Если нет - его не станут винить. Дешам знает, как подбирать состав, он это умеет", - приводит слова Вальбуэна RMC Sport.

Напомним, что Бензема не вызывался в сборную с октября 2015 года. Причиной является история, в которой Бензема шантажировал Вальбуэна интимным видео.

Читайте также: Карим Бензема прокомментировал возвращение в сборную Франции. | http://soccernews.ru