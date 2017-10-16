Вальдано: "Асенсио мне напоминает немного Месси"

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Вальдано: "Асенсио мне напоминает немного Месси"Бывший генеральный директор мадридского "Реала" Хорхе Вальдано высказался об игре вингера королевского клуба Марко Асенсио.

"Марко Асенсио будет хорошо выступать на любой позиции, он напоминает мне немного Месси, когда он играет за Аргентину. Всякий раз, когда он получает мяч, что-то происходит, но период, когда он выходит из игры, может длиться очень долго, потому что его товарищам по команде не всегда удается найти его на поле", - цитирует Вальдано AS.

Напомним, Месси выступает против подписания Коутиньо. | soccernews.ru

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