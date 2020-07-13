Вальдано: "Барселона" сейчас не способна бороться за трофеи"

Известный в прошлом аргентинский футболист Хорхе Вальдано поделился мнением об уровне игры нынешней "Барселоны".

"Они сейчас не способны бороться за трофеи. Месси не может играть за всю команду. От него требуют слишком много", - приводит слова Вальдано El Transistor.

В Примере "Барса" отстаёт от лидирующего "Реала" на одно очко, имея при этом на один матч больше. В Лиге Чемпионов "сине-гранатовых" ждёт противостояние с "Наполи", а в случае выхода в четвертьфинал, вероятно, дуэль с "Баварией".

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