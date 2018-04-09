Вальдано: "Бэйл не стоит 100 миллионов евро"

Теги реал мадридгарет бэйл

Вальдано: "Бэйл не стоит 100 миллионов евро"Бывший генеральный директор мадридского "Реала" Хорхе Вальдано высказался о трансферной стоимости вингера королевского клуба Гарета Бэйла.

"Ничто из того, что делает Гарет Бэйл на поле, не стоит 100 миллионов евро. Даже его номер, который он носит на своей футболке", - приводит слова Вальдано Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач в 31 матче за "Реал".

Напомним, Зидан рассказал о будущем Бэйла. | soccernews.ru

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