Вальдано: "Иско и Роналду хотят выигрывать матчи самостоятельно"

Бывший игрок, главный тренер и генеральный директор мадридского "Реала" Хорхе Вальдано назвал одну из главных проблем "сливочных" в текущем сезоне.

"В "Реале" е сть много игроков, которые хотят выиграть матч самостоятельно. Иско - один из них. Он появляется на всех участках поля, и это делает его очень важным игроком, но в течение последних 20-25 минут игры он "растворяется" на поле. Так же, как и Криштиану, который ищет способы забить мяч в любой ситуации ", - цитирует 62-летнего аргентинца El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" планирует подписать двух игроков сборной Испании. | soccernews.ru