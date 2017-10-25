Вальдано: "Мбаппе будет проблемой для Неймара в ПСЖ"

Бывший генеральный директор мадридского "Реала" Хорхе Вальдано высказался о возможной конкуренции между форвардами французского ПСЖ Килианом Мбаппе и Неймаром.

" Мбаппе был удостоен награды лучшему молодому игроку планеты, и это кажется мне справедливым. У меня создается впечатление, что Мбаппе будет проблемой для Неймара. Он ушел, чтобы убежать от Месси и встретился с Мбаппе, время которого уже наступает ", - цитирует Вальдано fichajes.com.

Напомним, Мбаппе высказался о своей трансферной стоимости. | soccernews.ru