Вальдано: "Месси говорит на поле, а потом исчезает со сцены"

Теги лионель мессикриштиану роналдуреал мадридбарселона

Вальдано: "Месси говорит на поле, а потом исчезает со сцены"Бывший генеральный директор мадридского "Реала" Хорхе Вальдано сравнил игру лидера "сливочных" Криштиану Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Месси – гений. Кроме того, он доказывает, что является умным человеком, с каждым годом приобретая новые навыки в профессии. Он и Роналду являются непревзойдёнными игроками. Несмотря на то что один из них высказывается больше, у обоих большие стремления. Можно сказать, что они нуждаются друг в друге. Что же касается слов Криштиану, то это мнение, соответствующее психологическому типу Роналду. А Месси говорит на поле, а потом исчезает со сцены", — сказал он.

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сергей

барса сделала чемпионский каридор роналду молодцы

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