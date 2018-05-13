Вальдано: "Месси? Не всегда легко играть с гением"

Известный в прошлом аргентинский футболист Хорхе Вальдано высказался о проблемах своей сборной перед предстоящим Чемпионатом Мира в России.

" Месси - великий капитан этой команды, и теперь нам нужно найти команду, способную понять гения. Не всегда легко играть с гением, и поэтому очень важно, чтобы каждый игрок знал, как воспользоваться этим преимуществом, которое отличает аргентинскую сборную. Конкурентоспособность аргентинских игроков оценивается каждую неделю в сотнях отдельных случаев по всему миру, будем верить в генетику Аргентины ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Креспо считает ошибкой не вызов Икарди в сборную Аргентины. | soccernews.ru