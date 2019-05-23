Вальдано назвал подвигом возвращение Зидана в "Реал"
Известный в прошлом аргентинский футболист Хорхе Вальдано высказался о возвращении Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала".
"Я считаю, что это героический поступок, практически подвиг. Он понимал, на какой риск идёт, но всё равно согласился. Президент и клуб должны быть благодарны Зидану. Ему нужно поставить памятник на "Сантьяго Бернабеу" и в саду у Флорентино Переса. Благодаря присутствию Зидана сезон был завершён куда более мирно, чем могло быть без него", - приводит слова Вальдано ESPN.
Напомним, что Зидан вернулся в "Реал" 11 марта, заменив на посту главного тренера Сантьяго Солари.
Под руководством француза "сливочные" провели 11 матчей, одержав 5 побед, дважды сыграв вничью и потерпев 4 поражения.
Не пропустите: "Реал" в ближайшее время продлит контракт с защитником Начо Фернандесом. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Габор Кирай завершил карьеру. Он играл в трениках на Евро-2016
-
Леон Бэйли сделал выбор между сборными Англии и Ямайки
-
3
Кэхилл: "Роналду должен выиграть "Золотой мяч" в 2019 году"
-
"Локомотив" обязан продлить контракт с Сёминым
-
"Атлетико" нацелился на хавбека ПСЖ
-
Вальдано назвал подвигом возвращение Зидана в "Реал"
-
Гендиректор "Локомотива" - об обвинениях в помощи судей: "Если есть доказательства - на стол. Если нет - нехер языком болтать"
-
"Атлетико Паранаэнсе" обыграл "Ривер Плейт" в первом матче за Суперкубок Южной Америки
-
Главные новости дня: 22 мая
-
У Бэйла есть пять вариантов продолжения карьеры
-
"Арсенал" и "Челси" не смогли продать все билеты на финал Лиги Европы
-
Смолов выиграл первый трофей в карьере
-
"Рома" хочет подписать вингера "Порту"
-
"Милан" вступает в борьбу за Индзаги
-
"Лилль" назвал ПСЖ стоимость Пепе
-
"Наполи" намерен перехватить трансферную цель "Спартака"
-
Моуринью дал ответ "Ювентусу"
-
Кака хочет получить должность в "Милане"
-
Терри может возглавить клуб Чемпионшипа
-
"Интер" нацелился на Мозеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32