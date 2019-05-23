Вальдано назвал подвигом возвращение Зидана в "Реал"

Известный в прошлом аргентинский футболист Хорхе Вальдано высказался о возвращении Зинедина Зидана на тренерский мостик "Реала".

"Я считаю, что это героический поступок, практически подвиг. Он понимал, на какой риск идёт, но всё равно согласился. Президент и клуб должны быть благодарны Зидану. Ему нужно поставить памятник на "Сантьяго Бернабеу" и в саду у Флорентино Переса. Благодаря присутствию Зидана сезон был завершён куда более мирно, чем могло быть без него", - приводит слова Вальдано ESPN.

Напомним, что Зидан вернулся в "Реал" 11 марта, заменив на посту главного тренера Сантьяго Солари.

Под руководством француза "сливочные" провели 11 матчей, одержав 5 побед, дважды сыграв вничью и потерпев 4 поражения.

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