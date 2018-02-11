Вальдано: "Не верю в то, что "Реал" продаст Роналду"

Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Хорхе Вальдано высказался о возможной продаже его бывшим клубом своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду.

"Я не верю, что "Реал Мадрид" попытается продать его, потому что в мире больше нет другого Криштиану Роналду", - приводит слова Вальдано Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне пятикратный обладатель "Золотого мяча" отметился 23 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 28 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду озвучил свою позицию по возможному подписанию "Реалом" Азара. | soccernews.ru