Вальдано: "Не верю в то, что "Реал" продаст Роналду"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Вальдано: "Не верю в то, что "Реал" продаст Роналду"Бывший спортивный директор мадридского "Реала" Хорхе Вальдано высказался о возможной продаже его бывшим клубом своего ведущего бомбардира Криштиану Роналду.

"Я не верю, что "Реал Мадрид" попытается продать его, потому что в мире больше нет другого Криштиану Роналду", - приводит слова Вальдано Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне пятикратный обладатель "Золотого мяча" отметился 23 забитыми мячами и 5 результативными передачами в 28 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду озвучил свою позицию по возможному подписанию "Реалом" Азара. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Конечно, нет, и не будет другого КР, потому что он СУПЕР-футболист!!!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов