Вальдано: "Не видел игрока, который бы оказывал такое влияние на игру, как Месси"

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Вальдано: "Не видел игрока, который бы оказывал такое влияние на игру, как Месси"Известный в прошлом аргентинский футболист Хорхе Вальдано высоко отозвался об игре своего соотечественника из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"С Месси на поле происходит всегда одно и то же. Я не видел игрока, который бы оказывал такое влияние на игру. Он будто обладает магическими способностями, и способен приносить своей команде ничью в таких матчах, как Испания-Аргентина", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Симеоне назвал причину доминирования "Барселоны" в текущем сезоне. | soccernews.ru

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