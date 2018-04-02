Вальдано: "Не видел игрока, который бы оказывал такое влияние на игру, как Месси"

Известный в прошлом аргентинский футболист Хорхе Вальдано высоко отозвался об игре своего соотечественника из каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

" С Месси на поле происходит всегда одно и то же. Я не видел игрока, который бы оказывал такое влияние на игру. Он будто обладает магическими способностями, и способен приносить своей команде ничью в таких матчах, как Испания-Аргентина ", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Симеоне назвал причину доминирования "Барселоны" в текущем сезоне. | soccernews.ru