Вальдано: "Никогда не скажу, что Месси лучше Марадоны"

Бывший форвард сборной Аргентины Хорхе Вальдано высказался о сравнениях Лионеля Месси и Диего Марадоны.

"Я никогда не скажу, что Месси лучше Марадоны и наоборот. Сложно сравнивать таких игроков, потому что они выступали в разные эпохи. Утверждать можно одно - они оба очень талантливы. Марадона был более артистичен и эмоционален, но Месси является универсалом", - приводит слова Вальдано Marca.

31-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 128 матчей и забил 65 голов. Финалист ЧМ-2014, трёхкратный серебряный призёр Кубка Америки.

58-летний Марадона защищал цвета "альбиселесте" с 1977 по 1994 год, сыграл 91 матч и забил 34 гола. Чемпион мира 1986 года, финалист ЧМ-1990.

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