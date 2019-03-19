Вальдано: "Никогда не скажу, что Месси лучше Марадоны"
Бывший форвард сборной Аргентины Хорхе Вальдано высказался о сравнениях Лионеля Месси и Диего Марадоны.
"Я никогда не скажу, что Месси лучше Марадоны и наоборот. Сложно сравнивать таких игроков, потому что они выступали в разные эпохи. Утверждать можно одно - они оба очень талантливы. Марадона был более артистичен и эмоционален, но Месси является универсалом", - приводит слова Вальдано Marca.
31-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 128 матчей и забил 65 голов. Финалист ЧМ-2014, трёхкратный серебряный призёр Кубка Америки.
58-летний Марадона защищал цвета "альбиселесте" с 1977 по 1994 год, сыграл 91 матч и забил 34 гола. Чемпион мира 1986 года, финалист ЧМ-1990.
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|Хетафе
|28
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|Алавес
|28
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|6
|Севилья
|28
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|Валенсия
|28
|40
|8
|Бетис
|28
|39
|9
|Атлетик Бильбао
|28
|37
|10
|Реал Сосьедад
|28
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|11
|Эйбар
|28
|35
|12
|Жирона
|28
|34
|13
|Эспаньол
|28
|34
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|Леганес
|28
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|Леванте
|28
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|16
|Реал Вальядолид
|28
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|17
|Вильярреал
|28
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|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
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|Уэска
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|22