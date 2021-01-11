Вальдано о Рамосе: "Не нужно уходить из "Реала". Роналду так потерял "Золотой мяч"

Теги серхио рамосреал мадридтрансферыкриштиану роналду

Вальдано о Рамосе: "Не нужно уходить из "Реала". Роналду так потерял "Золотой мяч"Бывший гендиректор "Реала" Хорхе Вальдано попробовал предсказать будущее защитника Серхио Рамоса в Мадриде.

"Думаю, что все равно он продлит контракт. Если Рамос поступит иначе, то это будет потерей для обеих сторон. Вспомните, уже была похожая ситуация. Роналду ушел в "Ювентус", "сливочные" остались без Лиги Чемпионов, а Криштиану – без  очередного "Золотого мяча" . А кто взял "Мяч"? Полузащитник "Реала" Лука Модрич. Так что есть смысл задуматься о продлении соглашения", – сказал Вальдано Mundo Deportivo.

Напомним СМИ говорят об интересе к Рамосу со стороны нескольких грандов. В их числе называются "Ливерпуль", ПСЖ и "Манчестер Сити".

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