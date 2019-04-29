Вальдано: "Погба может принести "Реалу" больше голов, но на стиль это никак не повлияет"

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Вальдано: "Погба может принести "Реалу" больше голов, но на стиль это никак не повлияет"

Экс-футболист, тренер и генеральный директор "Реала" Хорхе Вальдано рассказал, что думает о возможном трансфере полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Об этом пишет Onda Cero.

"Погба может принести "Реалу" больше голов, но на стиль это никак не повлияет. Он очень много забивает, больше чем наши игроки. Однако проблема в том, сейчас все скатывается на индивидуальную игру. Все по отдельности. Без Бензема команда падает в пропасть", - отметил Вальдано.

Ранее стало известно, что 26-летний француз договорился с "Реалом" о контакте, согласно которому его зарплата составит - 12 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Погба провел 44 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 11 результативных передач. 

Не пропустите: Погба согласовал контракт с "Реалом"| http://soccernews.ru

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