Вальдано рассказал о соперничестве Месси и Роналду

Теги лионель мессикриштиану роналду

Вальдано рассказал о соперничестве Месси и Роналду

Экс-директор "Реала" Хорхе Вальдано поделился мнением о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"В битве Криштиану с Месси за звание лучшего футболиста мира все есть: "Реал" против "Барселоны", Европа против Южной Америки. Это битва двух гениев" - приводит слова Вальдано AS.

Читайте также: Вальдано: "Бэйл не стоит 100 миллионов евро". | http://soccernews.ru

комментарии
Фан Реала

Шутка Рон немного лучше Месси

Ответить
Фан Реала

Фанат РМ согласен Рон машина Месси плохой

Ответить
Фанат РМ

Месси пусть "дорастет" до высоты Криша!

Ответить
Фанат РМ согласен Рон машина

Фанат РМ согласен Рон машина

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Три мяча для прохода: "Рома", вопреки прогнозам, постарается взять реванш у "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
Полная таблица

топ-5 тегов