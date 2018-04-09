Вальдано рассказал о соперничестве Месси и Роналду

Экс-директор "Реала" Хорхе Вальдано поделился мнением о соперничестве Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"В битве Криштиану с Месси за звание лучшего футболиста мира все есть: "Реал" против "Барселоны", Европа против Южной Америки. Это битва двух гениев" - приводит слова Вальдано AS.

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