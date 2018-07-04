Валдьано: "Реалу" нужен не Неймар, а Мбаппе"

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Валдьано: "Реалу" нужен не Неймар, а Мбаппе"Бывший игрок и тренер "Реала"  Хорхе Вальдано считает, что "сливочные" не должны покупать форварда ПСЖ Неймара.

По словам Вальдано, "Реалу" стоит подписать форварда парижан Килиана Мбаппе. 

"Неймар с точки зрения маркетинга имеет большую ценность. Думаю, "Реал" им интересуется, но не знаю ни о каких предложениях. Его было бы почти нереально подписать. Мне бы больше понравилось, если бы они подписали Мбаппе. Потому что это долгосрочное вложение. Поскольку он на шесть лет моложе и уже играет на топ-уровне. Он много забивает, играет в атакующий футбол и будет определять облик футбола в ближайшее десятилетие. Он мне напоминает Роналдо", - сказал он.

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