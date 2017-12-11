Вальдано: "Роналду - самое прибыльное эго в истории мирового футбола"

Бывший игрок, главный тренер и генеральный директор мадридского "Реала" Хорхе Вальдано похвалил ведущего бомбардира королевского клуа Криштиану Роналду.

" Криштиану - самое прибыльное эго в истории футбола. У него - необычайная уверенность в себе, и это позволило ему развить большую способность к прогрессу. Есть люди, которых беспокоит их эго, и которые развивают избыток доверия, но Криштиану использует это, чтобы тяжело работать каждую неделю ", - цитирует аргентинца le10sport.

Напомним, Марсело назвал Роналду лучшим игроком мира. | soccernews.ru