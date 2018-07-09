Вальдано: "Уход из "Реала" - не разумное решение, а я считаю Роналду умным человеком"

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Вальдано: "Уход из "Реала" - не разумное решение, а я считаю Роналду умным человеком"Бывший генеральный директор мадридского "Реала" Хорхе Вальдано прокомментировал слухи, о возможном уходе из королевского клуба его ведущего бомбардира Криштиану Роналду.

"Если Криштиану покинет "Реал", он потеряет больше, чем "Мадрид". Уход из "Мадрида" не является разумным решением, а я считаю его умным человеком. Я не думаю, что в будущих поколениях мы найдем нового Месси и нового Криштиану, они - два монстра игры", - цитирует Вальдано sport.es.

Напомним, "Реал" рассматривает вариант с обменом Роналду на Игуаина. | soccernews.ru

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