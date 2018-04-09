Вальдано высказался о трансферной стоимости Гризманна

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Вальдано высказался о трансферной стоимости ГризманнаИзвестный в прошлом аргентинский футболист Хорхе Вальдано высказался о трансферной стоимости форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Гризманн - это топ-нападающий, он хорош при игре в полузащите, и он вносит большой вклад при защите собственных ворот. Учитывая положение вещей на трансферном рынке сегодня, 100 миллионов евро - это хорошее вложение в игрока-победителя", - цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Перес готов обменять на Гризманна хавбека "Реала". | soccernews.ru

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