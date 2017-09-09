Вальдеррама: "Марадона остается лучшим"

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Вальдеррама: "Марадона остается лучшим"
Бывший футболист сборной Колумбии Карлос Вальдеррама сравнил Диего Марадону с форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и "Реала" Криштиану Роналду.

"Мне кажется, что Месси и Марадону нечего сравнивать. Лучшим остается Диего. Месси является классным игроком, но он - не Марадона. Я не принижаю Месси или Роналду, но сравнивать их с Марадоной – несправедливо. Никто из них не приблизился к Диего", – цитирует Вальдерраму AS.

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Месси и Роналду

Чмо кудрявое (мнение общее)

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