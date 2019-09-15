Вальдес был удален в первом матче в качестве тренера "Барселоны" U19

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Вальдес был удален в первом матче в качестве тренера "Барселоны" U19
Главный тренер "Барселоны" U19 Виктор Вальдес получил красную карточку в матче против "Жироны" (1:0), сообщает Marca.

По сведениям издания, наставник оскорбил главного арбитра за то, что он зафиксировал фол в пользу "Жироны".

Стоит отметить, что этот матч был первым для Вальдеса на посту наставника юношеской команды каталонскому клубу.

Напомним, что 37-летний Вальдес выступал за "Барселону" с 2000 по 2014 годы. В составе клуба он стал шестикратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу Чемпионов.

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