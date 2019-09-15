Вальдес был удален в первом матче в качестве тренера "Барселоны" U19
Главный тренер "Барселоны" U19 Виктор Вальдес получил красную карточку в матче против "Жироны" (1:0), сообщает Marca.
По сведениям издания, наставник оскорбил главного арбитра за то, что он зафиксировал фол в пользу "Жироны".
Стоит отметить, что этот матч был первым для Вальдеса на посту наставника юношеской команды каталонскому клубу.
Напомним, что 37-летний Вальдес выступал за "Барселону" с 2000 по 2014 годы. В составе клуба он стал шестикратным чемпионом Испании и трижды выиграл Лигу Чемпионов.
Не пропустите: СМИ: решение об участии Месси в матче с "Боруссией" еще не принято. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Шальке" забил пять голов "Падерборну" в матче Бундеслиги
-
"Порту" вырвал победу в Примейре на 98-й минуте. Зе Луиш забил очередной гол
-
Марадона дебютировал с поражения в качестве наставника "Химнасии"
-
Кононов может возглавить украинский топ-клуб
-
"Рома" - "Сассуоло" - 4:2, СПАЛ - "Лацио" - 2:1 (видеообзоры матчей)
-
ЦСКА лишился двух основных игроков перед матчем с "Краснодаром"
-
"Рома" обыграла "Сассуоло". Мхитарян забил гол в дебютном матче за римлян
-
"Краснодар" обыграл "Крылья Советов" в матче с тремя пенальти
-
Экс-форвард ЦСКА Думбия вывел "Сьон" в 1/8 Кубка Швейцарии
-
"Реал" может потратить на трансферы более 400 миллионов евро
-
"Арсенал" упустил победу над "Уотфордом"
-
1
Семак сделал заявление о возможной работе в "Спартаке"
-
Вальдес был удален в первом матче в качестве тренера "Барселоны" U19
-
1
Тренер "Тамбова" - о матче с ЦСКА: "Не уверен, что буду пересматривать это говно"
-
"Локомотив" сообщил информацию о состоянии травмированных Миранчука и Хеведеса
-
"Динамо" Киев проиграло "Десне", продлив серию без побед до шести матчей
-
"Реал" и "Барселона" намерены переманить Клоппа
-
"Фрайбург" разгромил "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги
-
3
СМИ: решение об участии Месси в матче с "Боруссией" еще не принято
-
ЦСКА обыграл "Тамбов" благодаря голам в концовке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0