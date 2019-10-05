Вальдес может покинуть "Барселону" U-19

Наставник "Барселоны" U-19 Виктор Вальдес может покинуть свой пост.

Как сообщает AS, 37-летний испанец не отправится вместе с командой на игру с "Таррагоной".

Отмечается, что Вальдесу предстоит встреча с руководством, на которой прояснится его будущее.

Напомним, что Вальдес возглавил молодежную команду "Барсы" минувшим летом.

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