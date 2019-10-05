Вальдес может покинуть "Барселону" U-19

Теги барселонавиктор вальдес

Вальдес может покинуть "Барселону" U-19

Наставник "Барселоны" U-19 Виктор Вальдес может покинуть свой пост.

Как сообщает AS, 37-летний испанец не отправится вместе с командой на игру с "Таррагоной".

Отмечается, что Вальдесу предстоит встреча с руководством, на которой прояснится его будущее.

Напомним, что Вальдес возглавил молодежную команду "Барсы" минувшим летом.

Читайте также: Гальярдо может возглавить "Барселону" в случае увольнения Вальверде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 4 октября

Главные новости дня: 4 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 7 15
2 Гранада Гранада 7 14
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 7 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 7 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 7 12
8 Вильярреал Вильярреал 7 11
9 Эйбар Эйбар 8 9
10 Валенсия Валенсия 7 9
11 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 7 9
12 Бетис Бетис 8 9
13 Леванте Леванте 7 8
14 Осасуна Осасуна 7 8
15 Алавес Алавес 7 8
16 Хетафе Хетафе 7 7
17 Сельта Виго Сельта Виго 7 6
18 Эспаньол Эспаньол 7 5
19 Мальорка Мальорка 7 4
20 Леганес Леганес 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов