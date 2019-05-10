Вальдес может стать ассистентом Хави в "Аль-Садде"

Экс-голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес в скором времени может стать тренером, пишет Sport.es.

По данным издания, 37-летний испанец может войти в тренерский штаб Хави, который по окончании сезона возглавит катарский клуб "Аль-Садд".

Хави планирует назначить Вальдеса на роль ассистента. Оба спортсмена в будущем хотели бы тренировать "Барселону".

Вальдес завершил карьеру зимой 2018 года. Он защищал цвета таких команд, как "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Стандард" и "Мидлсбро".

Хави выступал за "Аль-Садд" с 2015 года, провел за клуб 84 матча, в которых забил 22 гола и отдал 28 результативных передач.

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