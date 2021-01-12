Вальдес может вернуться в "Барселону"

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Вальдес может вернуться в "Барселону"

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта в случае своей победы на выборах намерен вернуть в структуру клуба Виктора Вальдеса, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что сейчас бывший вратарь тренирует команду "Орта" из третьего испанского дивизиона.

Лапорта руководил "Барсой" с 2003 по 2010 год. При нём "сине-гранатовые" выиграли 12 трофеев, в том числе, дважды Лигу Чемпионов. Выборы президента клуба состоятся 24 января.

Вальдес является воспитанником "блауграны", за основную команду играл с 2000 по 2014 год, а в 2019-м работал наставником молодёжки.

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