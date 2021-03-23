Вальдес не будет работать в "Барселоне"

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Экс-вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес отказался работать в каталонском клубе, сообщает Marca.

Ранее сообщалось о договоренности между бывшим голкипером и Жоаном Лапортой. В случае победу функционера на выборах президента клуба, тот обещал найти для Вальдеса устраивающую его должность.

Однако после своей победы Лапорта предложил Вальдесу только должность тренера вратарей в команде. Это не устроила легенду клуба, который хочет в будущем стать главным тренером. Работа с голкиперами не входила в его планы.