Вальдес: "Нельзя сомневаться в Месси. Меня очень обидели некоторые комментарии в его адрес"
Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес поделился мыслями о ситуации с несостоявшимся уходом из клуба нападающего Лионеля Месси.
"Нельзя сомневаться в отношении Лионеля, его качества и значения для "Барселоны". Я пострадал от этой ситуации, поскольку меня очень обидели некоторые комментарии в его адрес. Я рад, что он останется в клубе и сможет подарить много счастья тем, кто в этом нуждается", - цитирует Вальдеса Sport.es.
Напомним, что 33-летний Месси хотел расторгнуть контракт с "сине-гранатовыми" в одностороннем порядке, но руководство клуба не позволило ему это сделать.
В итоге звёздный аргентинец решил остаться на "Камп Ноу", однако он может уйти из команды следующим летом, когда его соглашение истечёт.
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