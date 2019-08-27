Вальдес отказался комментировать возможный переход Неймара в "Барселону" из-за угрозы увольнения
Главный тренер юношеской команды "Барселоны" Виктор Вальдес не стал отвечать на вопросы о возможном трансфере в каталонский клуб нападающего ПСЖ Неймара.
"Что я могу сказать о Неймаре? Это футболист мирового уровня, который выигрывал с "Барсой" Лигу Чемпионов. Я поиграл с ним всего год, но это был потрясающий период. Впрочем, комментировать его возможный трансфер я не буду. И тем более занимать какую-то позицию в этом вопросе. Меня за это могут уволить, а я не хочу этого. В моих планах продолжать работу в родном клубе", - приводит слова Вальдеса Football Espana.
Напомним, что Неймар выступал за "блауграну" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Что касается Вальдеса, то он является воспитанником каталонского клуба. Цвета основной команды он защищал с 2002 по 2014 год.
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