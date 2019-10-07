Вальдес уволен с поста главного тренера юношеской команды "Барселоны"

Экс-вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес уволен с поста главного тренера юношеской команды каталонцев U-19. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новым тренером каталонцев стал Артига Франк.

Вальдес начал руководить командой с июля 2019 года. Его контракт был рассчитан до 2021 года. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты "Барсы" и конфликт с директором клуба Патриком Клюйвертом.

Вальдес играл в "Барселоне" с 2000 по 2014 год. В составе сине-гранатовых голкипер взял 21 трофей.

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