Вальдес уволен с поста главного тренера юношеской команды "Барселоны"

1 Теги виктор вальдесбарселона

Вальдес уволен с поста главного тренера юношеской команды "Барселоны"

Экс-вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес уволен с поста главного тренера юношеской команды каталонцев U-19. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новым тренером каталонцев стал Артига Франк.

Вальдес начал руководить командой с июля 2019 года. Его контракт был рассчитан до 2021 года. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты "Барсы" и конфликт с директором клуба Патриком Клюйвертом.

Вальдес играл в "Барселоне" с 2000 по 2014 год. В составе сине-гранатовых голкипер взял 21 трофей.

А еще: "Барселона" готова расстаться с Гризманном, если у него не наладятся отношения с Месси| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Вальдес играл в составе "Барселоны" с 2000 пл 2014 года."

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Мамаев рассказал, как его встретили в "Ростове"

Мамаев рассказал, как его встретили в "Ростове"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов